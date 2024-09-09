شكرا لقرائتكم خبر عن إليك تجربتي.. دلكة الكركم والنشا لتبيض الجسم من أول يوم بياض الثلج وإزالة بقع وسواد سنين والان مع التفاصيل

يبحث العديد من النساء على الوصفات الطبيعية التي تساعد على تفتيح الجسم والتخلص من السواد والاسمرار المتواجد في الأماكن الحساسة، حيث يكثر ذلك الاسمرار في تلك الأماكن بسبب حدوث تغير في الهرمونات وعدم وصول الأكسجين لتلك المناطق وعدم التهوية الجيدة لتلك الأماكن مما يشعر الكثير بالإحراج وخاصة النساء امام أ زواجهن أو الفتيات التي أقترب موعد زفافهم لذلك قاموا بالبحث عن وصفة طبيعية تساعد على التخلص من ذلك السواد وكان الحل في وصفة الكركم، فيعد الكركم من المكونات الطبيعية التي لها فعاليات كبيرة على الجلد فيعمل على تفتيح البشرة والقضاء على التصبغات والتخلص من البقع من أول استخدام ويوحد لون البشرة ويحتوي على مجموعة من الفيتامينات وسوف نوضح لكم طريقة تحضير وصفة الكركم من خلال هذا المقال.

مكونات وصفة الكركم

تتكون تلك الوصفة من عدة مكونات بسيطة وسهلة وموجودة في جميع منازلنا وسوف نوضح تلك المكونات من خلال ما يأتي.

ملعقة من الكركم.

ملعقة من النشا.

ماء ورد.

ملعقة من الفازلين.

ملعقة من زبدة الشيا.

ملعقة عصير ليمون.

طريقة تحضير الوصفة

تحضر تلك الوصفة من خلال خطوات بسيطة وسهلة ويمكن للجميع تحضيرها بكل سهولة وسوف نوضح خطوات التحضير من خلال ما يلي.

نحضر وعاء ونضع به الكركم والنشا ونقلبهم جيدا.

ثم نضع عليهم عصير الليمون وماء الورد مع التقليب حتى نحصل على قوام كريمي.

ثم بعد ذلك نقوم بوضع الفازلين و زبدة الشيا في وعاء آخر ونضعه في

الميكروويف ونتركها حتى تذوب المكونات تماما.

ثم بعد ذلك نقوم بخلط جميع المكونات سويا.

ثم بعد ذلك نقوم بوضع الخليط على الأماكن الحساسة بعد غسله وتنشيفه بفوطة قطنية.

ثم بعد ذلك نترك الخليط لمدة ثلاثين دقيقة ثم نقوم بغسله بالماء.

سوف نلاحظ تفتيح الجسم والتخلص من التصبغات والبقع الموجودة به من أول استخدام.

فوائد الكركم

يساعد على تفتيح الجسم

يساعد على التخلص من البقع والتصبغات الموجودة في الأماكن الداكنة.

يساعد على تقشير الجسم ويخلصنا من الجلد الميت.

يخلصنا من جميع البقع الموجودة في البشرة ويقضى عليها تماما.

ابدأي بتقطيع الخيار إلى شرائح رقيقة أو قومي بفرمه إذا كنتِ تفضلين ذلك في وعاء صغير، امزجي الخيار المفروم مع عصير الليمون والزبادي ضعي هذا الخليط على وجهك وعنقك بالتساوي. تجنبي منطقة حول العينين اتركي القناع على بشرتك لمدة 15-20 دقيقة بعد انتهاء الوقت، قومي بغسل وجهك بلطف بالماء البارد جففي وجهك بلطف باستخدام منش

تفتيح البشره

قزمي بمزج ملعقة كبيرة من الشوفان الناعم مع ملعقة كبيرة من الزبادي ضعي الخليط على وجهك واتركيه لمدة 15-20 دقيقةضعي الخليط على وجهك وافركيه بلطف بحركات دائرية لمدة دقيقتيناشطفي بشرتك بالماء الفاتر وجففيها بلطف. اشطفي بشرتك بالغسول المناسب سوف تلاحظين بشرو بيضاء ضعي هذا الخليط علي البشرة يوميا سوف تلاحظين الفرق