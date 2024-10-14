بن عديو: ثورتا سبتمبر وأكتوبر جسّدتا وحدة النضال وأضاءتا طريق الاستقلال

المنامة - ياسر ابراهيم -

قال محافظة شبوة السابق محمد صالح بن عديو، إن ثورتي 26 سبتمبر و 14 أكتوبر جسّدتا وحدة النضال اليمني، وأضاءتا طريق الحرية والاستقلال في شمال الوطن وجنوبه.

جاء ذلك في تغريدة نشرها على صفحته في منصة "إكس"، بالتزامن مع حلول الذكرى الـ 61 لثورة الـ 14 من أكتوبر، التي انطلقت من جبال ردفان.

وأكد بن عديو أن ثورة الرابع عشر من أكتوبر 1963م شكّلت حدثاً مهماً في تاريخنا الوطني، وأعطت مع توأمها ثورة 26 سبتمبر 1962م قوة دافعة لحركة النضال الوطني التي تُوّجِت بالاستقلال في الثلاثين من نوفمبر 1967م.

وأضاف، "كان لوحدة الموقف والهدف للثوار على كامل التراب اليمني شماله وجنوبه الأثر المهم في انتصار الثورتين".

وتابع: "ابتهجت عدن بانتصار سبتمبر، وتعزّز موقف الصف الجمهوري في مواجهة مخلفات الكهنوت باندلاع ثورة أكتوبر وبرحيل المستعمر سقطت فلول الملكية.

وأضاف: "ونحن نحتفل بالذكرى الحادية والستين لثورة 14 أكتوبر من المهم التأكيد على حاجتنا لاستلهام تلك القيم والمعاني في معركتنا الوطنية.. معركة استعادة الدولة التي يجب أن تكون هدفاً جامعاً لكل القوى الوطنية".