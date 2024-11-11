سبب للنزوح في اليمن..مسؤول أممي يدعو "قمة الأطراف" لاتخاذ إجراءات عاجلة بشأن التغيّرات المناخية

المنامة - ياسر ابراهيم - دعا مسؤول أممي، اليوم الاثنين، قمة الأمم المتحدة للمناخ (كوب 29) التي انطلقت أعمالها اليوم الاثنين، إلى اتخاذ إجراءات مناخية عاجلة لضمان عدم ترك المجتمعات النازحة متخلفة عن الركب، مؤكداً أن التغيّرات المناخية سبب رئيسي للنزوح في اليمن.

وقال مارين دين كاجدومكاج، ممثل مفوضية شؤون اللاجئين التابع للأمم المتحدة في اليمن، في تدوينة على منصة إكس، رصدها محرر "يمن شباب نت": "يؤدي تغير المناخ وعدم الاستقرار إلى نزوح الأسر في اليمن وخارجها".

وأوضح أن المفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، "تدعم الأشخاص الأكثر تضررًا من خلال توفير المأوى والمال والحماية".

ودعا كاجدومكاج المجتمعين في (كوب 29) إلى اتخاذ إجراءات مناخية عاجلة لضمان عدم ترك المجتمعات النازحة متخلفة عن الركب.

ويحتل اليمن المرتبة الثالثة عالميا بعد الصومال وجنوب السودان من بين أكثر البلدان عرضة لتغير المناخ والأقل استعدادا للصدمات، وفق للتقديرات الأممية.

وكان تقرير حديث صادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، كشف عن نزوح أكثر من 471 ألف شخص في اليمن خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، جراء استمرار وتصاعد النزاع والكوارث الطبيعية الناجمة عن المناخ.

وتنطلق في العاصمة الأذربيجانية باكو، الإثنين، أعمال قمة الأمم المتحدة للمناخ (كوب 29)، بمشاركة رؤساء دول وحكومات من حول العالم، وشركات ناشطة في مجال الطاقة التقليدية والمتجددة، ومنظمات معنية بمحاربة تغير المناخ.

وحسب الأمم المتحدة، فإن الهدف الرئيسي لاجتماع هذا العام في أذربيجان، هو الاتفاق على كيفية الحصول على المزيد من الأموال للدول الأكثر فقراً لمساعدتها على الحد من الاحتباس الحراري، والتعامل مع تغير المناخ.

ومؤتمر الأطراف التاسع والعشرون هو أهم اجتماع في العالم بشأن تغير المناخ، وتقوده الأمم المتحدة، إذ تعني كلمة COP "مؤتمر الأطراف"، أي الدول التي صدقت على معاهدة تسمى UNFCCC (اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ)، وعددها مايقرب من 200 دولة.