شكرا لبحثكم عن خبر عدن: احتفالية شكر تنظمها مدرسة خالد بن الوليد لمنظمة الأمين للمساندة الإنسانية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

سليم المعمري: نظمت مدرسة خالد بن الوليد في مديرية خورمكسر بالعاصمة عدن احتفالية خاصة بمناسبة زيارة كل من الدكتورة أروى هائل و الأستاذ أشرف سالم، منسقي البرامج في منظمة الأمين للمساندة الإنسانية، وذلك تلبية للدعوة التي وجهها لهم طلاب الصم في المدرسة.

وتخللت الاحتفالية فقرات وأنشطة متنوعة قدمها طلاب المدرسة من فئة الصم ، حيث أظهروا مدى سعادتهم وامتنانهم لهذه الزيارة التي تزامنت مع تقديم سماعات أذن لهم، وهي التي تمثل "صوت الحياة" بالنسبة لهم. كانت السماعات هدية من قبل منظمة الأمين للمساندة الإنسانية، وذلك لعدد 22 طالبة وطالبة، مما يسهم في تحسين قدرتهم على التواصل مع العالم الخارجي.

وأعرب الطلاب خلال الاحتفالية عن شكرهم العميق لمنظمة الأمين على هذا الدعم الكبير الذي سيحدث فارقًا كبيرًا في حياتهم اليومية، ويساعدهم على تحقيق تواصل أفضل مع محيطهم. حيث أن السماعات تفتح أمامهم آفاقًا جديدة في مجالات التعليم والحياة الاجتماعية.

وخلال الاحتفالية عبر الاستاذ علي الجنيدي،الأمين العام لـ جمعية رعاية وتأهيل الصم - عدن عن شكره لاهتمام منظمة الامين بابنائنا الصم.متميناًان يشمل الاهتمام بقية مدارس الدمج التي يوجد فيها صفوف صم.

وتعد هذه المبادرة من قبل منظمة الأمين خطوة هامة نحو دمج طلاب الصم في المجتمع بشكل أفضل، وتوفير فرص تعليمية وصحية لهم تساهم في تحسين حياتهم اليومية. من خلال هذه الجهود، يتم تعزيز التنمية المستدامة في المجتمع المحلي، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.

حضر الاحتفالية الأستاذ حسين الضريبي، الوكيل المالي في مدرسة خالد بن الوليد وأ/ أشجان حسن، وكيلة صفوف الصم بالمدرسة وأ/ علي الجنيدي، الأمين العام لـ جمعية رعاية وتأهيل الصم - عدن والأستاذة وديعة محفوظ، مديرة التربية الشاملة في مكتب التربية والتعليم م/عدن والأستاذ خالد عبادي، رئيس قسم المعلومات في التربية الشاملة.