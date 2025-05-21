شكرا لقرائتكم خبر عن لحياة جنسية أفضل... 6 أشياء واظب عليها قبل النوم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ترتبط الصحة الجنسية بشكل مباشر بنمط الحياة اليومي، ولا سيما بالعادات التي يمارسها الرجل قبل النوم. فبعض التصرفات البسيطة قد يكون لها تأثير كبير على الأداء الجنسي وجودة العلاقة الحميمة. فيما يلي أبرز ما يُنصح به، وفقًا لموقع The HealthSite:

ممارسة تمارين كيجل

ينصح بممارسة تمارين كيجل في المساء لتقوية عضلات قاع الحوض، التي تلعب دورًا مهمًا في دعم المثانة والأمعاء والأعضاء التناسلية، مما ينعكس بشكل إيجابي على قوة الانتصاب والتحكم أثناء العلاقة الحميمة.

ارتداء ملابس نوم مريحة

اختيار ملابس نوم فضفاضة يساهم في تعزيز تدفق الدم إلى الأعضاء التناسلية، بينما تؤدي الملابس الضيقة إلى الضغط على تلك المناطق، مما قد يضعف الانتصاب ويؤثر سلبًا على الأداء الجنسي.

الاهتمام بالنظافة الشخصية

الاستحمام وتنظيف الأعضاء التناسلية قبل النوم يساعد في الوقاية من العدوى ويحافظ على صحة الجلد، ما يعزز الشعور بالراحة والثقة أثناء العلاقة الحميمة.

الابتعاد عن الشاشات الإلكترونية

استخدام الهواتف أو الأجهزة اللوحية قبل النوم يؤثر على جودة النوم بسبب الضوء الأزرق، والذي يؤدي إلى اضطراب هرمونات الجسم، ومنها هرمون التستوستيرون، الذي يعد أساسًا في الوظيفة الجنسية.

ممارسة التأمل أو تمارين الاسترخاء

تقنيات مثل التأمل، اليوجا، أو التنفس العميق قبل النوم تساعد على تقليل مستويات التوتر، الذي يُعد من العوامل المسببة لضعف الانتصاب وتراجع الرغبة الجنسية.

تفريغ المثانة قبل النوم

الذهاب إلى المرحاض قبل النوم يقي من حدوث إزعاج أثناء العلاقة الحميمة بسبب امتلاء المثانة، ويقلل من احتمالية تسرب البول، مما يضمن راحة أكبر أثناء الجماع.