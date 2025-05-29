شكرا لقرائتكم خبر عن خطر يهدد الملايين...وباء فتاك يجتاح اليمن ودول عربية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تتصاعد بشكل مقلق معدلات تفشي وباء الكوليرا في ثلاث دول عربية هي اليمن والسودان وسوريا، وسط تحذيرات منظمات صحية دولية من أزمة صحية إقليمية تهدد ملايين السكان، في ظل بيئات هشة تعاني من الحرب، وتدهور البنى التحتية، وانهيار أنظمة المياه والصرف الصحي.

في اليمن، تستمر الكوليرا في حصد المزيد من الضحايا، حيث سجّلت البلاد 11,507 إصابة خلال الربع الأول من عام 2025، وفق تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية، بينها 9 وفيات مؤكدة مرتبطة بالوباء.

وتُظهر البيانات أن اليمن بات رابع أعلى دولة عالمياً من حيث عدد الإصابات، والثانية في معدل الوفيات، بعد السودان.

وحذرت المنظمة من أن استمرار نقص المياه النظيفة، وغياب شبكات صرف صحي آمنة، يهيئ الظروف لتوسع انتشار المرض، خاصة في مناطق النزوح والمخيمات التي تفتقر لأبسط مقومات الوقاية. ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه البلاد تحديات إنسانية مركبة نتيجة الحرب والانهيار الاقتصادي.

وفي السودان، تضرب الكوليرا العاصمة الخرطوم بشدة، حيث سجلت وزارة الصحة السودانية، أمس الثلاثاء، وفاة 172 شخصاً خلال أسبوع واحد فقط، إلى جانب تسجيل 2700 إصابة، منها 500 إصابة في يوم واحد.

ويُعزى تفشي المرض بشكل خاص إلى تدهور إمدادات المياه نتيجة الهجمات المتكررة التي تشنها قوات الدعم السريع بطائرات مسيّرة.

السلطات السودانية أطلقت حملة طوارئ تضمنت تطهير أكثر من 400 منزل، وتوزيع كميات كبيرة من الكلور لتعقيم المياه، إضافة إلى حملات توعوية شملت مئات السكان في المناطق الأكثر تضرراً، خاصة في محلية أم درمان.

أما في سوريا، فقد سجلت منظمة الصحة العالمية 1,444 إصابة بالكوليرا بين أغسطس وديسمبر 2024، تسببت في 7 وفيات.

وتركزت الإصابات في محافظات اللاذقية، الحسكة، وحلب، إضافة إلى مخيمات النزوح، وعلى رأسها مخيم الهول الذي يعاني من ضعف خدمات الصرف الصحي والنظافة.

وتشير أرقام منظمة الصحة العالمية إلى أن اليمن يحتل المرتبة الثانية عالميًا في عدد الوفيات المرتبطة بالكوليرا، بعد السودان، وهو ما يعكس هشاشة البنية الصحية وعجز السلطات والمنظمات الدولية عن احتواء الوباء المتجدد في بلد أنهكته الحرب منذ ما يقارب عقدًا من الزمان.

ويُتوقع، وفق تقديرات خبراء الصحة، أن ترتفع الإصابات في اليمن خلال موسم الصيف، ما لم تُتخذ تدابير عاجلة لتوسيع حملات التوعية، وتوفير المياه النظيفة، ودعم شبكات الصرف الصحي، لا سيما في مناطق النزوح التي تحتضن مئات الآلاف من المدنيين.

ووفقًا لبيانات "الصحة العالمية"، تتصدر جنوب السودان قائمة الدول الأكثر تسجيلاً لحالات الكوليرا بـ 29,050 إصابة، تليها أفغانستان (21,533 إصابة)، ثم جمهورية الكونغو الديمقراطية (15,785 إصابة)، فيما حل اليمن رابعًا. أما في عدد الوفيات، فقد جاء الترتيب: السودان (160 وفاة)، اليمن (9)، أفغانستان (8)، سوريا (7)، والصومال (1 وفاة).

في ضوء هذه التطورات، يتطلب الوضع تحركًا إقليميًا ودوليًا عاجلًا لتفادي كارثة صحية أوسع، تبدأ من معالجة أسباب تفشي المرض، وليس فقط التفاعل مع نتائجه.

العربي الجديد