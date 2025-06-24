شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا في السعودية...هذا هو الحد الأقصى لتحويل الأموال للخارج والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ممنوع تحويل أكثر من هذا المبلغ إلى خارج السعودية، حيث وضعت المملكة العربية السعودية مؤخراً قوانين ولوائح مشددة تنظم عملية تحويل الأموال إلى الخارج، وذلك بهدف مراقبة تدفق الأموال ومنع استخدامها بطرق غير مشروعة، لذلك حددت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، الحد الأقصى المسموح للمقيمين بتحو يله إلى خارج السعودية، وفي هذا المقال سوف نوضح لكم المبلغ المسموح تحو يله إلى خارج السعودية وفقاً للقرار الجديد.



حددت مؤسسة النقد السعودي (ساما) الحد الأقصى للحوالات المالية المسموح بتحويلها إلى خارج السعودية، وهو مبلغ 35000 ريال سعودي، كحد أقصى في التحو يلة الواحدة.



شددت السلطات السعودية على أهمية الالتزام بالقوانين والأنظمة المتعلقة بتحو يل الأموال إلى الخارج، محذرة المقيمين من مخالفة ذلك حتى لا يتعرضوا للعقوبات القاسية.



وأوضحت أن عقوبة مخالفة أنظمة وقوانين تحو يل الأموال إلى الخارج هي غرامة مالية تصل إلى 500000 ريال سعودي، بالإضافة إلى السجن والترحيل.



طريقة تحويل الأموال من السعودية إلى الخارج

هناك العديد من الخيارات المتاحة لتحو يل الأموال من السعودية إلى الخارج، ومنها ما يلي:

– البنوك: تعتبر البنوك من أبرز خيارات تحو يل الأموال من السعودية إلى الخارج، عبر شبكة سويفت، وغيرها، حيث تتميز البنوك بالموثوقية والأمان.



– شركات الصرافة: هناك عدد من شركات الصرافة المرخصة من الحكومة السعودية والتي يمكن من خلالها تحو يل الأموال إلى الخارج، مثل ويستر يونيون، وموني جرام، ومرسال.



– التطبيقات الإلكترونية: تعتبر التطبيقات الإلكترونية خيار أمثل لتحو يل الأموال من السعودية إلى الخارج، ومن أبرز مميزاتها السرعة في التحو يل، لكن يجب التأكد من موثوقيتها قبل التعامل معها.