شكرا لقرائتكم خبر عن اليمنية توضح بشأن حادث الطائرة اليوم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت الخطوط الجوية اليمنية في بيان صحفي اليوم عن تعرض إحدى طائراتها من طراز Airbus A320 لحادث عرضي أثناء تنفيذ إحدى عمليات المناولة الأرضية صباح اليوم، وذلك نتيجة اصطدام معدات الدعم الأرضي بجناح الطائرة بسبب خطأ من أحد الموظفين.

وأكدت الشركة أنها فتحت تحقيقًا داخليًا للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق المتسبب وفقًا للأنظمة المعمول بها.

وأوضحت إدارة الشركة أن فرق الصيانة باشرت على الفور أعمال الفحص الفني للطائرة المتضررة، مؤكدة أن الطائرة ستعود إلى الخدمة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وشددت الخطوط الجوية اليمنية على أن الحادث لم يؤثر على سير العمليات التشغيلية بشكل عام، باستثناء تأخر رحلة واحدة فقط هي رحلة عدن – جدة الصباحية التي كانت مجدولة على الطائرة المتضررة، حيث تم تسييرها لاحقًا بطائرة بديلة.

واختتمت الشركة بيانها بالتأكيد على التزامها التام بأعلى معايير السلامة، وحرصها المستمر على ضمان سلامة أسطولها وجمهور مسافريها.

