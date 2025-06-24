شكرا لقرائتكم خبر عن باص فوكسي يتحوّل إلى فخ.. الأمن يطيح بعقل العصابة في عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ألقت شرطة الدرين، بالتعاون مع شرطة البريقة في العاصمة عدن، القبض على سائق "باص فوكسي" متهم بالمشاركة في عمليات سرقة منظمة استهدفت الركاب، بعد تلقي بلاغ من مواطن نُهب منه مبلغ 2000 ريال سعودي داخل الباص.

وأكد النقيب محمد أمين، مدير شرطة الدرين، أن التحقيقات قادت إلى تحديد موقع السائق والقبض عليه في منطقة الفارسي، حيث اعترف بجريمته وكشف عن شركائه الذين ما زالوا فارين.



وأودع المتهم السجن تمهيدًا لاستكمال الإجراءات، وسط تأكيدات أمنية بملاحقة بقية أفراد العصابة وحماية المواطنين من هذا النوع من الجرائم.