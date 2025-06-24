مدارس أزال الحديثة بمحافظة اب تدشن العام الدراسي الجديد بمنح الجائزة الكبرى للطالبة الاء نجيب عبده الحاج

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عدن - ياسمين التهامي - منحت مدارس أزال الأهلية بمحافظة اب الطالبة الاء نجيب عبده الحاج مليون ريال مكافأة لها لحصولها على أعلى معدل في الصف التاسع للعام الدراسي 2024-2025 م حيث حصلت على معدل 97.86 وبهذه المناسبة قالت الأستاذة. فوزية الهيصمي.أن منح الطلاب والطالبات المتفوقين مكافأت الهدف منه تحفيزهم على الاجتهاد والتحصيل العلمي المميز وبث روح التنافس لتحقيق أفضل النتائج ودعت مديرة المدرسة أولياء الأمور إلى متابعة ابنائهم وتهيئة الظروف المناسبة للتحصيل العلمي وإشارة إلى أن طلاب وطالبات المدرسة حققوا نتائج مميزة ومعدلات مرتفعة عكست جهد الكادر التعليمي والتربوي بالمدرسة والتناغم بين المدرسة وأولياء الأمور .

وهنأت جميع طلاب وطالبات الصف التاسع لنجاحهم جميعا وبمعدلات مميزة

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