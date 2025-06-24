بالفيديو.. بعد إعلان ترامب وقف الحرب انفجارات قوية تهز طهران تفاصيل!

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عدن - ياسمين التهامي - دوّت سلسلة انفجارات قوية في طهران فجر الثلاثاء، بحسب ما أفاد مراسلو وكالة "فرانس برس" في العاصمة الإيرانية

وتعتبر هذه الانفجارات التي دوّت في شمال طهران ووسطها من بين الأعنف التي تشهدها العاصمة الإيرانية منذ بدأت الحرب بين إيران وإسرائيل في 13 يونيو.

وأفاد مراسل لفرانس برس بأن نوافذ شقته في طهران اهتزّت بقوة على وقع هدير طائرات مقاتلة تحلّق في سماء العاصمة الإيرانية.

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