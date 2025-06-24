شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : انهيار كبير للريال اليمني مقابل العملات الأجنبية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سجل الريال اليمني في عدن صباح اليوم سعرًا قياسيًا عند 2,778 شراءً و2,747 للبيع مقابل الدولار ، بينما بقي مستقراً نسبياً في صنعاء.

أدى انهيار العملة إلى ارتفاع أُسعار السلع الضرورية (الوقود، الغذاء) بنسبة تتراوح 20–40% خلال الأيام الأخيرة، مع تدهور القدرة الشرائية للسكان.

التداعيات المتوقعة: زيادة في معدلات النزوح الداخلي، الضغط على الاستقرار الاجتماعي، وضغوط محتملة على الحكومة المعترف بها دوليًا لتسديد مرتباتها والدخول في حوارات تمويلية عاجلة مع السعودية والدول المانحة