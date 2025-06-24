شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : بعد ساعات من بدء الهدنة … جماعة الحوثي توجه نداء طارئ لكل الدول العربية والإسلامية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أطلقت جماعة الحوثي دعوة عاجلة موجهة إلى الدول العربية والإسلامية لإنهاء ما أسمته “العدوان الصهيوني–الأمريكي” على فلسطين ولبنان وإيران واليمن، وذلك من خلال:

1. إلغاء الحضور العسكري الأمريكي على أراضي الدول الإسلامية بشكل فوري.

2. اتخاذ موقف جماعي موحّد ضد إسرائيل والولايات المتحدة، وفقًا لما أعلنه الناطق العسكري الحوثي هاشم شرف .

شدد شرف خلال بيان صدر صباح اليوم على أن أي تقاعس أو تجاهل لهذه الدعوة يُعد “خطأً استراتيجيًا”، محذرًا أن السكوت أو الانحياز لأي جهة أخرى—حتى إيران—سيخدم مصالح القوى الأجنبية التي تستهدف الأمة، على حد زعمه.

“إن تجاهل هذه الجريمة الاستراتيجية في غزة وفلسطين سيقود حتماً للمشاركة في العدوان على إيران، وهو ما يخدمالمصالح الإسرائيلية والأميركية”، حسب تصريحات شرف .

كما دعا جماعة الحوثي الشعوب العربية والإسلامية إلى توحيد صفوفها ضد “الأعداء الحقيقيين”، متمثلين في الولايات المتحدة وإسرائيل، وحثهم على توجيه جهودهم نحو مقاومة النفوذ الخارجي بدلاً من التشتت والخلاف الداخلي