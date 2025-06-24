شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الاعلان عن اخر عملية اغتيال نفذتها اسرائيل في طهران "لن تصدق من هو" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في تحوّل أمني خطير، شنت القوات الإسرائيلية فجر اليوم سلسلة هجمات جوية على العاصمة الإيرانية، مخلفة أثراً متزايداً في التوتر الإقليمي، وذلك قبل ساعات قليلة من تطبيق وقف إطلاق النار المزمَع بين إسرائيل وإيران .

تفاصيل الهجوم:

• أطلقت القوات الجوية الإسرائيلية صواريخ دقيقة على منصات صواريخ غربي طهران، وفق ما ورد في بيان رسمي ⬜ .

• مصادر عسكرية إسرائيلية أكدت تنفيذ “عشرات” من الضربات الجوية الواسعة النطاق في ساعة متأخرة من ليل الاثنين–الثلاثاء، مستهدفة مواقع الحرس الثوري الإيراني والمنشآت الصناعية العسكرية والمختبرات النووية .

• من بين الأهداف، استُهدفت مواقع سبق استهدافها سابقاً، لكن الهجمات الأخيرة هدفت إلى “تعميق الأثر وزيادة حجم الأضرار” في تلك المناطق .

اغتيال عالم نووي:

• أُعلنت وفاة العالِم النووي الإيراني محمد رضا صديقي صابر إثر “هجوم إسرائيلي” شنه الطيران الليلي، وفق ما أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني .

• وقد سبق ونجا صديقي صابر من محاولة اغتيال مماثلة قبل أيام، حين استُهدف منزله بطائرة مسيرة. وعلى إثر تلك الحادثة، قُتل نجله البالغ 17 عامًا .

• مطلع شهر أبريل، أدرجت وزارة الخزانة الأميركية صديقي تحت العقوبات بتهمة تطوير أجهزة طرد مركزي ونظم تخصيب اليورانيوم لـ”دوره في تعزيز القدرات النووية” الإيرانية .

سياق أوسع – مقتل نحو 17 عالمًا:

• خلال الأيام الـ12 الماضية، استهدفت إسرائيل أكثر من 17 عالمًا نوويًا عبر عمليات اغتيال بالهجمات الجوية والطائرات المسيّرة والسيارات المفخخة .

• كما طالت الحملة القادة العسكريين، بمن فيهم رئيس الأركان الإيراني محمد باقري، وقائد الحرس الثوري حسين سلامي، وقائد مقر “خاتم الأنبياء” علي شادماني .

• وأكد مصدر إسرائيلي مؤخراً أنّه تم تصفية نحو 30 من كبار الضباط والقادة الإيرانيين خلال العمليات الجوية