شكرا لبحثكم عن خبر الرئيس الزُبيدي يبحث مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي الأوضاع الراهنة في بلادنا وسُبل دعم جهود السلام والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عقد الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مرئيًا مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، غابرييل مونويرا فينيالس.

وبحث اللقاء، الذي ضمَّ عدد من المسؤولين، مستجدات الأوضاع السياسية والإنسانية والاقتصادية في بلادنا والمنطقة، وانعكاسات الأحداث الإقليمية المتسارعة على مساعي إنهاء الصراع وإحلال السلام في اليمن والمنطقة.

وخلال اللقاء، استعرض الرئيس القائد التحديات التي تواجه البلاد في هذه المرحلة الحرجة، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي تلعبه دول الاتحاد الأوروبي في مساندة جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لتطبيع الأوضاع وتعزيز الاستقرار في المحافظات المحررة.

وأشار الرئيس الزُبيدي إلى جُملة التحديات التي تواجهها الحكومة للوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد جرّاء استمرار توقف صادرات النفط والغاز، عقب الهجمات الحوثية الإرهابية التي استهدفت المنشآت النفطية في حضرموت وشبوة.

وجدّد الرئيس الزُبيدي دعوته لدول الاتحاد الأوروبي للوقوف إلى جانب الحكومة، ومساعدتها على استئناف صادرات النفط والغاز، بما يمكّنها من توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، وفي مقدمتها الكهرباء، ودفع المرتبات، ووقف الانهيار المتسارع في سعر صرف العملة.

وتطرق اللقاء إلى آفاق تعزيز الدعم الإنساني والتنموي الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لبلادنا، وسبل توسيعه بما يُسهم في التخفيف من معاناة المواطنين وتحفيز الاقتصاد نحو التعافي.

من جانبه، شدد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي على أهمية تماسك مجلس القيادة الرئاسي، ومساندة الحكومة في مساعيها لإجراء إصلاحات عاجلة في مؤسسات الدولة، مجددًا التزام الاتحاد بمواصلة دعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لإحلال السلام في اليمن.