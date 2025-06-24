شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير استخباراتي يكشف حجم الخسائر الإيرانية في حربها ضد اسرائيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران حيز التنفيذ، اليوم الثلاثاء، بعد 12 يوماً من المواجهات غير المسبوقة بين البلدين.

فقد أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الهدنة بدأت بين الطرفين عقب مطالبتهما معاً بوقف الحرب، وفق تعبيره.

في حين رأى بعض المراقبين أن الاتفاق مثل أفضل صيغة لجميع الأطراف المنخرطة في الصراع، وفق ما نقلت وكالة "أسوشييتد برس".

خسائر الأيام الماضية

إلا أن خسائر الأيام الماضية كانت باهظة على الطرفين بنسب متفاوتة.

فقد كلفت الحرب إسرائيل مئات الملايين من الدولارات يوميًا، إذ تعتبر كلفة الصواريخ الاعتراضية التي تتصدى للصواريخ والمسيرات الإيرانية كبيرة جداً، وتصل تكلفتها إلى 200 مليون دولار يوميًا، وفق تقديرات خبراء.

فنظام "مقلاع داود" الذي يسقط الصواريخ قصيرة وطويلة المدى، كلف حوالي 700 ألف دولار في كل مرة تم تنشيطه، وفقًا ليهوشوا كاليسكي، الباحث الأول في معهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب.

وقال كاليسكي إن نظام أرو 3، وهو نظام آخر استخدم خلال المواجهات، لإسقاط الصواريخ الباليستية بعيدة المدى، كلف حوالي 4 ملايين دولار لكل اعتراض واحد، حسب ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال".

أما النسخة الأقدم من أرو، المعروفة باسم أرو 2، فكلف حوالي 3 ملايين دولار لكل اعتراض.

الأضرار المادية

في حين قدرت كلفة إصلاح المباني المتضررة في إسرائيل لاسيما تل أبيب وحيفا وبئر السبيع بأكثر من 400 مليون دولار.

بينما سجل مقتل ما يقارب 30 إسرائيلياً خلال المواجهات.

أما في إيران، فنظراً للأضرار المادية الأكبر التي لحقت بعدة مناطق، ومنها المواقع العسكرية والنووية، فلا شك أن التكلفة مرتفعة أيضا، وتصل إلى مليارات الدولارات.

علماً أن حجم الأضرار التي لحقت بالمنشآت النووية لاسيما في أصفهان ونطنز وفوردو، بعد قصفها من قبل الولايات المتحدة، السبت الماضي، لا يزال غير معروف على وجه الدقة حتى الآن.

لكن جهد سنوات طويلة لإنشاء هذه المواقع النووية كلف طهران المليارات، ولا شك أن إعادة بنائها "إذا حصل" سيكلفها باهظاً.

إلا أن التكلفة الأكبر على طهران أتت عبر خسائرها البشرية، إذ قتل نحو 650 شخصا وأصيب الآلاف.

ومن بين القتلى كبار القادة العسكريين، على رأسهم رئيس الأركان محمد حسين باقري، وقائد الحرس الثوري حسين سلامي، فضلا عن قائد مقر "خاتم الأنبياء" علي شادماني بعد أيام قليلة على تعيينه، وغيرهم العشرات.

فيما أكد مصدر إسرائيلي أن بلاده اغتالت ما يقارب 30 قائداً عسكرياً إيرانياً رفيعاً.

كما اغتالت إسرائيل أكثر من 17 عالماً، وفق ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.