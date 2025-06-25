شكرا لقرائتكم خبر عن هل شارك ضابط من أصول يمنية في القصف الأمريكي على إيران؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداولت حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي صورة تُظهر رجلاً يقف أمام طائرة أمريكية من طراز B-2، مدعية أنها لضابط أمريكي من أصول يمنية شارك كطيار في قاذفة نفذت هجومًا جويًا على أهداف إيرانية فجر الأحد.

وبدأ الادعاء منشورًا ساخرًا عبر حساب يمني على فيسبوك يحمل الاسم ذاته، قبل أن ينتشر بشكل مضلل عبر المنصات.

واكتسبت الصورة رواجًا كبيرًا، وكُتب عليها "ابن اليمن كابتن طيار/ ناصر إياد البشيري، قائد إحدى الطائرات الأمريكية في الضربة على إيران".

وجاء انتشار الصورة بعد قيام الولايات المتحدة بضربة جوية استهدفت مواقع عسكرية داخل إيران.

وأكدت وحدة التحقق في الجزيرة مباشر أن الصورة مفبركة، حيث تظهر أخطاء واضحة في الكتابة على الزي العسكري واختلافات في تصميم الطائرة.

ولم تُصدر مصادر رسمية أمريكية أي معلومات عن هوية الطيارين المشاركين في العملية أو عن وجود شخص يحمل الاسم المتداول.