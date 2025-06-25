شكرا لقرائتكم خبر عن العد التنازلي لسقوط الحوثي بدأ.. الشميري يكشف صفقة دولية وزلزال قادم سيجتث أذرع إيران والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الصحفي اليمني البارز أحمد عبدالغني الشميري عن تحولات كبرى تلوح في الأفق، مؤكداً أن المنطقة تقف على أعتاب زلزال سياسي وأمني سيضرب جماعات إيران المسلحة، وعلى رأسها مليشيا الحوثي، التي ستشهد – بحسب تعبيره – انهياراً مفاجئاً وصاعقاً شبيهاً بما جرى في سوريا.



وفي منشور رصده نافذة اليمن على حسابه الرسمي بموقع فيس بوك، قال الشميري إن نظام خامنئي يعيش لحظة امتنان للغرب وروسيا بعد أن تدخّل الطرفان لإنقاذه من ضربة قاصمة، مشيراً إلى أن هذا التدخل جاء ضمن صفقة دولية كبرى ستُجبر طهران على تفكيك كامل لترسانتها النووية بما فيها مفاعل بوشهر الذي ظل محصناً في السابق بفضل تفاهمات روسية أمريكية.



وأوضح أن من بين شروط الصفقة، كما صرح الرئيس الفرنسي ماكرون، تفكيك العصابات المسلحة التي زرعتها إيران في المنطقة، في إشارة صريحة للحوثيين، والمليشيات التابعة للحرس الثوري في العراق.



وأكد الشميري أن ما سيتم في الأيام المقبلة سيكون أعنف وأسرع من التوقعات، مشيراً إلى أن نظام الملالي سيُجرد من كل أوراقه، وأن عمليات الاختراق والسيطرة عليه من الداخل بدأت بالفعل، وما تبقى هو "مجرد وقت".

وختم الشميري حديثه بعبارة لافتة: "اليمن سيبقى عربياً، والميليشيات ستتساقط كأحجار الدومينو قريباً."