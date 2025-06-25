شكرا لقرائتكم خبر عن اعلان "اسرائيلي" عاجل بشأن الحوثيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بث كيان الاحتلال الاسرائيلي، للتو، اعلانا مفاجئا بشأن اليمن، على خلفية اعلان جماعة الحوثي الانقلابية، استمرار هجماتها على الكيان بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، ضمن "اعلانها استمرار عمليات فرض الحصار البحري والحظر الجوي على الكيان، اسنادا لقطاع غزة".

جاء هذا في تصريح لوزير الأمن في الكيان الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، الثلاثاء (24 يونيو) وعقب بدء سريان اتفاق ايقاف الحرب بين ايران والكيان الاسرائيلي المبرم بوساطة قطرية امريكية، أعلن فيه إن الكيان "سيتعامل مع صنعاء مثل طهران" مردفا: "أمرت الجيش بإعداد خطة ضد الحوثيين".

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، صدر قرار مفاجئ ومربك للمشهد المحلي والاقليمي، عن جماعة الحوثي الانقلابية، على خلفية سريان اتفاق ايقاف الحرب بين ايران والكيان الاسرائيلي، واستمرار الكيان الاسرائيلي في تصعيد عدوانه وحصاره المتواصلين على قطاع غزة، وجرائم ابادته الجماعية للفلسطينيين.

جاء هذا على لسان الناطق الرسمي لجماعة الحوثي ورئيس وفدها المفاوض، القيادي محمد عبدالسلام، في تصريح نشره على حسابه الرسمي بمنصة إكس (توتير سابقا)، أكد فيه فشل الكيان الصهيوني في تحقيق أهدافه في إيران، بالتزامن مع إعلان وقف إطلاق النار ودخوله حيز التنفيذ بين إسرائيل وإيران.

وقال القيادي الحوثي عبدالسلام في بيان: إن "خوض جمهورية إيران قيادة وشعبا وجيشا حرب الـ 12 يوما بكل قوة وبأس واقتدار وتضحيات كبيرة هو ثمن إرادة الاستقلال والحرية والمواقف المبدئية من القضية الفلسطينية". وأردف: "الضربات الصاروخية اليومية والمدمرة على الكيان مثلت صفحة عز في سجل إيران".

مضيفا: إن إيران "أولى الدول الإسلامية، واجهت بترسانتها الذاتية عدوا مدججا بأحدث الأسلحة الغربية". متحدثا عن ان "المعركة لم تكن مع إسرائيل بما تمثله كقاعدة أمريكية متقدمة فحسب بل كانت مع الولايات المتحدة الامريكية وآخرين من دول الغرب التي اصطفت إلى جانب المعتدين". حسب تعبيره.

وزعم ناطق جماعة الحوثي ورئيس وفدها المفاوض، أن "احتفاظ إيران بحقوقها النووية السلمية ومواقفها المبدئية يؤكد فشل العدو في تحقيق أهدافه المعلنة". وأردف: "وأن جرائمه المرتكبة بحق الكوادر العلمية والعسكرية وقصف المنشآت المختلفة لن تحقق له أهدافه في منع إيران من حقوقها المشروعة".

كما زعم القيادي الحوثي محمد عبدالسلام، المقيم في العاصمة العمانية مسقط:"إن التصدي الإيراني البطولي للعدوان الإسرائيلي منح الأمة أملا بإمكانية التصدي لهذا العدو وعدم الإذعان لشروطه، وأعطى رسالة بالغة بأن استباحة المنطقة لن تكون بدون ثمن، وأن إسرائيل عاجزة عن خوض أي معركة دون دعم أمريكي".

مختتما بيان جماعة الحوثي لموقفها من ايقاف حرب ايران والكيان الاسرائيلي، بقوله: "إن ما يحمي سيادة دول المنطقة ويعيد الاعتبار لها أن تغادر ساحة الخلاف وتلتقي على كلمة سواء وتدرك بأنها جميعا مهددة من قبل كيان تريده أمريكا عصى غليظة تضرب به أي دولة تطمح للقوة والعزة والاستقلال".

من جانبه، اعلن عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثي والمُعين منها محافظا لذمار، محمد ناصر البخيتي، مساء الثلاثاء (22 يونيو) استمرار عملياتها العسكرية ضد إسرائيل، بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.

وقال محمد البخيتي، في تدوينة على منصة إكس (توتير سابقا): "عملياتنا العسكرية ضد الكيان الصهيوني مستمرة حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها". وأردف: "‏قبول أمريكا والكيان الصهيوني بوقف إطلاق النار مع إيران يؤكد أن القوة العسكرية هي اللغة الوحيدة التي يفهمونها".

بالمقابل، اصدرت الناشطة السياسية والحقوقية اليمنية، الحائزة جائزة نوبل الدولية للسلام، توكل عبدالسلام كرمان، اعلانا مفاجئا لجميع اليمنيين والمراقبين المحليين والاقليميين والدوليين، عن نتائج حرب ايران والكيان الاسرائيلي، التي دخل اتفاق ايقافها بوساطة قطرية امريكية، حيز التنفيذ اعتبارا من صباح الثلاثاء (24 يونيو).