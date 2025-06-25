شكرا لقرائتكم خبر عن تعميم وزارة الخدمة المدنية بشأن إجازة الأول من محرم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدر وزير الخدمة المدنية والتأمينات أ.د.عبدالناصر الوالي تعميم رقم 8 لعام 2025م بشأن إجازة الأول من محرم 1447ه.

وقضى التعميم بأن يكون الأول من محرم إجازة على ان يستأنف الدوام يوم الأحد 29 يونيو.



وأشار التعميم اذا صادف دخول اول محرم الجمعة يستعاض عنه بعدم خصم يوم الخميس من رصيد إجازة الموظفين والممنوح بمقتضى التعميم الوزاري رقم 7