شكرا لقرائتكم خبر عن ميليشيا الحوثي تقتحم قرية في تعز وتعتدي على نساء وتختطف مدنيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اقتحمت ميليشيا الحوثي، اليوم الثلاثاء، قرية "أَخرق" في عزلة الشرمان بمديرية ماوية شرقي محافظة تعز، واعتدت على النساء، كما اختطفت ثلاثة من أبناء القرية، في حادثة أثارت موجة تنديد محلية.

وأفاد مدير عام مديرية ماوية عبدالجبار الصراري، ومصادر محلية متطابقة لـ"المصدر أونلاين"، بأن الحملة الحوثية نُفذت بمشاركة سبعة أطقم أمنية وعناصر من ما يُسمى بـ"الشرطة النسائية".

وذكرت المصادر أن الحملة داهمت منزل المواطن خالد قائد العزب، واختطفت أبناءه الثلاثة: محمد، وإبراهيم، وعبدالواحد، قبل أن تفرج لاحقًا عن اثنين منهم، وتُبقي على محمد قيد الاحتجاز بتهم وُصفت بأنها "تمس أمن الدولة".

وتخللت المداهمة اعتداءات جسدية على نساء المنزل، ما أسفر عن إصابة عدد منهن بحالات إغماء، نُقلن على إثرها إلى المستشفى، من بينهن امرأة حامل لا تزال حالتها الصحية غير مستقرة.

وأشارت الإفادات المحلية إلى أن الحملة رافقتها أعمال ترويع للأطفال وتخريب لمحتويات المنزل، في انتهاك صارخ للأعراف القبلية والقيم الإنسانية.

وتُعد هذه الحادثة امتدادًا لسلسلة من الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيا الحوثي في مناطق سيطرتها، وسط صمت المنظمات الحقوقية الدولية وتقاعس الجهات المعنية عن اتخاذ أي إجراءات لردع هذه الممارسات.