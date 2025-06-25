شكرا لقرائتكم خبر عن الذكاء الاصطناعي يكشف: من الخاسر الأكبر في صراع إيران وإسرائيل؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وحدة الرصد والتحليل – الذكاء الاصطناعي: في تقييم محايد ومباشر أجرته أنظمة الذكاء الاصطناعي استنادًا إلى المعطيات العسكرية والسياسية والاقتصادية حتى تاريخه، تبيّن أن إيران هي الطرف الأكثر تضرراً في الحرب الدائرة مع إسرائيل.



النتائج:



وفق تحليل شامل لتطورات النزاع، خلص التقرير إلى ما يلي:

إيران – الطرف الأكثر تضرراً



• ضربات مباشرة وخسائر استراتيجية: تعرضت منشآت نووية وعسكرية إيرانية لهجمات دقيقة، أبرزها في “نطنز” و”فوردو”.



• خسائر بشرية في الصف الأول: اغتيال واستهداف قيادات بارزة في الحرس الثوري وميليشيات موالية.

• ضغوط اقتصادية متزايدة: تراجع قيمة العملة المحلية وتوسع رقعة العقوبات المحتملة.



إسرائيل – أضرار محسوبة لكن أقل

• استنزاف أمني: حالة تأهب على عدة جبهات وارتفاع كلفة الدفاع.



• خروقات محدودة في الجبهة الداخلية: وصول بعض الصواريخ إلى العمق الإسرائيلي، دون أضرار استراتيجية كبيرة.

• تراجع دولي في صورتها: تصاعد الانتقادات في الإعلام الغربي، خصوصاً على خلفية حرب غزة.