الذكاء الاصطناعي يكشف: من الخاسر الأكبر في صراع إيران وإسرائيل؟

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عدن - ياسمين التهامي - وحدة الرصد والتحليل – الذكاء الاصطناعي: في تقييم محايد ومباشر أجرته أنظمة الذكاء الاصطناعي استنادًا إلى المعطيات العسكرية والسياسية والاقتصادية حتى تاريخه، تبيّن أن إيران هي الطرف الأكثر تضرراً في الحرب الدائرة مع إسرائيل.
النتائج:
وفق تحليل شامل لتطورات النزاع، خلص التقرير إلى ما يلي:
إيران – الطرف الأكثر تضرراً
• ضربات مباشرة وخسائر استراتيجية: تعرضت منشآت نووية وعسكرية إيرانية لهجمات دقيقة، أبرزها في “نطنز” و”فوردو”.
• خسائر بشرية في الصف الأول: اغتيال واستهداف قيادات بارزة في الحرس الثوري وميليشيات موالية.
• ضغوط اقتصادية متزايدة: تراجع قيمة العملة المحلية وتوسع رقعة العقوبات المحتملة.
إسرائيل – أضرار محسوبة لكن أقل
• استنزاف أمني: حالة تأهب على عدة جبهات وارتفاع كلفة الدفاع.
• خروقات محدودة في الجبهة الداخلية: وصول بعض الصواريخ إلى العمق الإسرائيلي، دون أضرار استراتيجية كبيرة.
• تراجع دولي في صورتها: تصاعد الانتقادات في الإعلام الغربي، خصوصاً على خلفية حرب غزة.
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