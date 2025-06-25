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بعد 15 ساعة طيران .. ركاب رحلة جوية يفاجأون بهبوطهم في بلد الإقلاع

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بعد 15 ساعة طيران .. ركاب رحلة جوية يفاجأون بهبوطهم في بلد الإقلاع

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عدن - ياسمين التهامي - فوجئ ركاب طائرة تابعة لشركة كانتاس - Qantas Airways "كانت متجهة من "برث - Perth" الأسترالية، إلى العاصمة الفرنسية "باريس-Paris" بالعودة إلى أستراليا بعد قضاء أكثر من 15 ساعة في الجو من دون الوصول إلى وجهتها.

 

وحدث ذلك عقب إغلاق المجال الجوي في أجزاء من الشرق الأوسط نتيجة الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدة أميركية في قطر مساء أمس الاثنين.

 

وبعد قضاء الغالبية العظمى من وقت الرحلة الإجمالي البالغ 17 ساعة، وجد الركاب أنفسهم يهبطون في أستراليا.

 

وأكدت شركة الطيران أنها ستقوم بتوفير البدائل للركاب مع توفير الإقامة لهم في أستراليا حتى رحلتهم المقبلة.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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