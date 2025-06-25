شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تفرض رئيسين جديدين لجامعتين أهليتين بصنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقدمت مليشيا الحوثي، على تعيين رئيسين لجامعتين أهليتين في صنعاء، ضمن خطة لإحكام سطوتها على القطاع الخاص في مناطق سيطرتها.



وأعلنت جامعة العلوم والتكنولوجيا بصنعاء تعيين القيادي الحوثي "القاسم محمد عباس" رئيساً للجامعة لها، خلفاً للدكتور خالد أحمد صلاح، الذي قامت بتعيينه رئيسًا للجامعة الإماراتية الدولية.



وبحسب إعلان الجامعة، فقد جرى "دور إستلام وتسليم بين رئيسي الجامعة السلف الدكتور خالد صلاح، والخلف الأستاذ الدكتور القاسم محمد عباس بحضور عدد من قيادات الجامعة".



وكانت مليشيا الحوثي، قد فرضت "القاسم عباس" رئيسًا لجامعة صنعاء خلال الفترة من 2019م إلى إبريل 2025م، وشهدت الجامعة في ظل إدارته تغييرًا كبيرًا في المناهج الدراسية وتعيينات تخدم السلالة الحوثية، وتعزز سطوة المليشيات على الجامعة.



كما عينت المليشيات، الدكتور خالد أحمد علي صلاح، رئيسًا للجامعة الإماراتية الدولية، خلفاً لرئيس الجامعة السابق الدكتور ناصر هادي الموفري.



وجاءت قرارات التعيين عن طريق ما يسمى "الحارس القضائي" الذي يحكم سطوته على معظم المنشآت والمؤسسات الأهلية في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية.

