شكرا لقرائتكم خبر عن فتحي بن لزرق يقوم بهذا العمل البطولي والعظيم في مجال العمل الحقوقي شاهد بالفيديو ما قام به والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه الصحفي والإعلامي اليمني فتحي بن لزرق شكره وتقديره لمدير صندوق النظافة بالعاصمة المؤقتة عدن على تجاوبه السريع وصدور امر اداري بصرف راتب عاملة نظافة وموظفة تعرضت لظلم كبير .



هذا وكشف بن لزرق عبر فيديوهات حقيقة ذلك فقال في تغريداته له :

الحمدلله اعدنا لها حقها ..

تفاصيل مشكلتها ستجدونها في التغريدة السابقة





واضاف بن لزرق : هذه اليمن التي لانعرفها ابدا ..

مشاهد الظلم في هذه البلاد تجاوزت حدود كل معقول ومقبول.

وتابع : هذه موظفة حكومية في عدن يسلمونها الف ريال اي مايعادل ريال وربع ريال سعودي كراتب شهري..

وفي الاخير قال : اخي جاوز الظالمون المدى….





ويعد الصحفي بن لزرق احد الصحفيين اليمنيين البارزين في مجال متابعة حقوق المظلومين في اليمن ومتواجد داخل الوطن .... شكرا بن لزرق