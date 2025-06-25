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فتحي بن لزرق يقوم بهذا العمل البطولي والعظيم في مجال العمل الحقوقي شاهد بالفيديو ما قام به

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فتحي بن لزرق يقوم بهذا العمل البطولي والعظيم في مجال العمل الحقوقي شاهد بالفيديو ما قام به

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عدن - ياسمين التهامي - وجه الصحفي والإعلامي اليمني فتحي بن لزرق شكره وتقديره لمدير صندوق النظافة بالعاصمة المؤقتة عدن على تجاوبه السريع وصدور امر اداري بصرف راتب عاملة نظافة وموظفة تعرضت لظلم كبير .


هذا وكشف بن لزرق عبر فيديوهات حقيقة ذلك فقال في تغريداته له : 

الحمدلله اعدنا لها حقها ..

تفاصيل مشكلتها ستجدونها في التغريدة السابقة


 

واضاف بن لزرق : هذه اليمن التي لانعرفها ابدا ..

مشاهد الظلم في هذه البلاد تجاوزت حدود كل معقول ومقبول.

 

وتابع : هذه موظفة حكومية في عدن يسلمونها الف ريال اي مايعادل ريال وربع ريال سعودي كراتب شهري..

وفي الاخير قال : اخي جاوز الظالمون المدى….

 


 

ويعد الصحفي بن لزرق احد الصحفيين اليمنيين البارزين في مجال متابعة حقوق المظلومين في اليمن ومتواجد داخل الوطن .... شكرا بن لزرق 

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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