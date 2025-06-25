شكرا لقرائتكم خبر عن اغتيال مسؤول استخباراتي إيراني في هجوم إسرائيلي جديد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قُتل نائب رئيس دائرة الاستخبارات في المديرية العامة للأمن الإيراني، علي رضا لطفي، في هجوم شنّه الجيش الإسرائيلي على الأراضي الإيرانية، وفقًا لما أعلنته وكالة "فارس" للأنباء، المقربة من الحرس الثوري، صباح الثلاثاء.

ويأتي هذا الهجوم في ظل هدوء حذر تشهده المنطقة بعد تصعيد عسكري متبادل بين إيران وإسرائيل منذ 13 يونيو/حزيران الجاري، إذ كثّفت تل أبيب ضرباتها على منشآت نووية، وقواعد صاروخية، ومراكز قيادية وعلمية داخل إيران، بدعم مباشر من الولايات المتحدة، بحسب تقارير متطابقة.

وردّت طهران على تلك الضربات بإطلاق صواريخ باليستية وهجمات بطائرات مسيّرة استهدفت مقرات عسكرية واستخباراتية داخل إسرائيل، ما أدى إلى وقوع خسائر بشرية جسيمة في كلا الجانبين.

ووفق وزارة الصحة الإيرانية، بلغ عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية 606 قتلى من المدنيين، إضافة إلى 5332 جريحًا. كما أكدت مصادر رسمية مقتل رئيس الأركان العامة، والقائد العام للحرس الثوري، وعدد من كبار ضباط الجيش، إلى جانب 9 علماء نوويين.

في المقابل، أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بمصرع 28 شخصًا وإصابة 1272 آخرين جرّاء الضربات الإيرانية.

وفي تطور سياسي لافت، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، التوصّل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الطرفين، وهو ما أكده لاحقًا بيان رسمي صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيرًا إلى موافقة تل أبيب على المقترح.

