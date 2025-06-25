شكرا لبحثكم عن خبر اللجنة الوطنية للتحقيق تلتقي السلطة المحلية وتُقيّم أوضاع السجن المركزي في بيحان بشبوة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

نفذ فريق اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، نزولاً ميدانياً إلى مديرية بيحان بمحافظة شبوة، في إطار برنامج زياراتها الميدانية الهادفة إلى الاطلاع على أوضاع حقوق الإنسان، وتقييم حالة مراكز الاحتجاز والسجون في المحافظة.

وخلال اللقاء مع قيادة السلطة المحلية، استعرض رئيس فريق اللجنة القاضية الدكتورة ضياء محيرز، طبيعة عمل اللجنة وآلياتها في الرصد والتوثيق، مؤكدة حرص اللجنة على الوصول إلى الضحايا، والتحقق من سلامة أوضاع المحتجزين في مراكز الاحتجاز، ومراقبة مدى الالتزام بتنفيذ القانون. كما شددت على أهمية تفعيل الرقابة والمحاسبة الداخلية ضمن الأجهزة الأمنية والإدارية، لضمان احترام حقوق الإنسان.

من جانبه، رحّب مدير عام المديرية، محمد الفاطمي، بوفد اللجنة، معبّراً عن استعداد السلطة المحلية لتقديم كافة التسهيلات التي تمكّن اللجنة من أداء مهامها، بما يسهم في تعزيز حماية حقوق الضحايا وحفظها.

وفي السياق ذاته، زار فريق اللجنة السجن المركزي ومركز الاحتجاز في إدارة شرطة بيحان، حيث التقى بعدد من المسؤولين واطلع على أوضاع غرف الاحتجاز ومدى ملاءمتها للمعايير الإنسانية والقانونية. وبلغ عدد النزلاء في السجن المركزي (32) سجيناً ومحتجزاً، فيما بلغ عدد المحتجزين في مركز الشرطة (5) أشخاص.

وخلال الزيارة، استمع الفريق إلى عدد من النزلاء والمحتجزين، ودوّن مطالبهم المتعلقة بسرعة الفصل في قضاياهم من قبل الجهات القضائية المختصة، وتحسين مستوى الخدمات الصحية والاجتماعية، إلى جانب توسعة مرافق السجون بما يتناسب مع الأعداد الحالية ويكفل حقوقهم الأساسية المكفولة بالدستور والقوانين الوطنية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

شارك في الزيارة وكيل نيابة بيحان القاضي محمد سالم الأحمدي، ومدير شرطة المديرية العقيد عبدالله الجبواني، ومدير السجن المركزي في بيحان العقيد محمد عرام.

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