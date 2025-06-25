شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق ...وزير يمني يتحدث عن فضيحة سياسية وأخلاقية مدوية لنظام الملالي في ايران "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال وزير الاعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الارياين، اليوم الاربعاء، أن الأحداث الأخيرة أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أن النظام الإيراني لم ينظر يوماً إلى القضية الفلسطينية كقضية مبدئية أو إنسانية، بل استخدمها لعقود كغطاء لتمرير تدخلاته في شؤون الدول العربية، وتبرير مشروعه التوسعي القائم على الطائفية وتفتيت المجتمعات، وتهديد أمن واستقرار المنطقة بأسرها.

وأضاف الارياني في منشور على حسابه بمنصة "إكس" إن توقيع طهران على اتفاق وقف إطلاق النار، بعد 12 يوماً من الضربات العسكرية، دون أن تُضمن حتى إشارة رمزية لمعاناة الفلسطينيين في غزة، يكشف بوضوح السقوط الأخلاقي والسياسي لهذا النظام، وتجسيداً عملياً لتخليه عن القضية التي طالما تاجر بها، وروج عبرها لسياساته العدائية في المنطقة.

وأشار الارياني إلى أن "النظام الذي دأب على تقديم نفسه كـ"حامل لراية المقاومة" و"مدافع عن فلسطين"، سارع لإنقاذ نفسه عندما باتت الضربات تهدد كيانه، ضارباً عرض الحائط بآلام غزة وأهلها، ليتضح مجدداً أن ما تسميه طهران "مقاومة" ليس سوى أداة للابتزاز والمساومة السياسية، تستخدم ما دامت في خدمة بقاء النظام ومصالحه الضيقة".

وأكد الارياني أن "ما جرى يمثل فضيحة سياسية وأخلاقية مدوية لنظام الملالي، يسقط القناع عن خطاب مزدوج طالما خدع به بعض البسطاء، ويؤكد أن "القضية" لم تكن سوى ورقة توت، سقطت لتظهر للعالمين العربي والإسلامي الوجه الحقيقي لمشروع طهران "مشروع فوضى وخراب"، لا صلة له بفلسطين ولا بمبادئ المقاومة الحقيقية".