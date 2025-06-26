شكرا لبحثكم عن خبر وزير النقل يكلف مدير عام جديد لمطار عدن الدولي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء بتصحيح الاختلالات في المنافذ البرية والبحرية والجوية، وإستكمالا للجهود التي يقودها وزير النقل للنهوض بأوضاع الهيئات والمؤسسات التابعة لوزارة النقل من خلال الإهتمام بتعيين الكفاءات وذوي الخبرة في المواقع القيادية.

أصدر معالي وزير النقل، الدكتور عبدالسلام صالح حُميد،اليوم، قرار رقم (٢٥) لسنة ٢٠٢٥م قضى: بتكليف الأخ/ هيثم جابر محسن فرج - للقيام بأعمال مدير عام مطار عدن الدولي.

كما أصدر معالي وزير النقل، قرار رقم (٢٦) لسنة ٢٠٢٥م قضى: بتكليف الأخ/ عبدالرقيب عبدالقوي العمري - للقيام بأعمال مدير عام الأرصاد في قطاع الأرصاد في الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد.

و أصدر معالي وزير النقل، قرار رقم (٢٧) لسنة ٢٠٢٥م قضى: بتكليف الأخ/ وضاح سالم أحمد الهيثمي - مستشاراً لرئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد.

واشارت بقية المواد بالعمل بالقرارات من تاريخ صدورها وإبلاغ من يلزم بالتنفيذ