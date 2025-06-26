شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني بارز في صنعاء يهاجم الحوثيين ويصف فترة حكمهم بالـ "حقبة الملعونة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وصف النائب البرلماني في مجلس نواب صنعاء أحمد سيف حاشد حقبة سيطرة ميليشيا الحوثي الإيرانية على الحكم بأنها حقبة ملعونة بالولاء للجهل وأرباب الغنيمة والمنع والأمية، مشيرا إلى أن من يحكمون لا يفرقون بين صناعة الوعي وصناعة وتكريس الأمية والتخلف.



جاء ذلك تعليقا على صورة لسند موقع من قبل أحد مشرفي الجماعة باستلام نسخ من كتاب حاشد (فضاء لا يتسع لطائر) جاء فيه بخط رديء ولغة ركيكة وأخطاء إملائية ونحوية فادحة إن توجيهات العمليات اقتضت ذلك.

وقال حاشد في تغريدة على منصة إكس معلقا على السند ‏الخطي: "انظروا للأمية هنا ماذا تصنع! انظروا للجهل عندما يسوس بلد ويتحكم بمصير ملايين البشر".

وأضاف أن هذا هو النتيجة المنطقية والمتوقعة "عندما يتحكم بشعبنا هؤلاء الذين يعجزون عن فك الخط والتمييز بين الكتاب والقنبلة، بين القلم والجاسوس، الذين لا يفرقون بين صناعة الوعي وصناعة وتكريس الأمية والتخلف".

وختم حاشد تغريدته بالقول: "إنها حقبة ملعونة بالولاء للجهل وأرباب الغنيمة والمنع والأمية".