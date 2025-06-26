شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تنخفض في صنعاء وعدن إلى هذا المستوى.. تفاصيل بالأرقام والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �جّلت أسعار الذهب في اليمن، اليوم الأربعاء، انخفاضًا ملحوظًا بأسواق الصاغة والمجوهرات في صنعاء وعدن.

وفي التفاصيل، بلغ سعر بيع الجنيه الذهب في مدينة عدن اثنين مليون وألف ريال، والجرام عيار 21، 250 ألف ريال، بانخفاض خلال 24 ساعة قدره 70 ألف ريال في الجنيه ونحو 9 آلاف ريال في سعر الجرام.

وفي صنعاء، سجّل سعر بيع الجنيه الذهب 395 آلاف ريال، والجرام عيار 21، 51 ألف ريال، بانخفاض بلغ 11 ألف ريال في سعر الجنيه، وألف ريال في سعر الجرام خلال 24 ساعة.

وفيما يلي قائمة بمتوسط أسعار الذهب في عدن وصنعاء اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025م:

الجنيه الذهب

شراء =1,990,400 ريال

بيع = 2,001,900 ريال

جرام عيار 21

شراء = 248,800 ريال

بيع = 250,200 ريال.

الجنيه الذهب

شراء = 390,000 ريال

بيع = 395,000 ريال

جرام عيار 21

شراء= 48,300 ريال

بيع = 51,500 ريال.

