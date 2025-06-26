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صدور توجيهات بمنع تسليم الحوالات لهؤلاء بصنعاء

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صدور توجيهات بمنع تسليم الحوالات لهؤلاء بصنعاء

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عدن - ياسمين التهامي - اصدرت جمعية الصرافين بصنعاء تعميم على شركات ومنشآت الصرافة بالآتي: 

1- منع تسليم أي حوالة مالية لأي شخص يظهر بملامح غير واضحة، مثل من يرتدي قناعاً أو غطاء للوجه أو أي وسيلة تخفي ملامحه بشكل كلي أو جزئي.

واضافت:رفض العملية ورفع بلاغ لوحدة جمع المعلومات المالية لاتخاذ الإجراءات المناسبة، في حال حضور شخص بهذه الهيئة.

واختتمت: التزام موظفي الصرف بالتأكد من هوية المستلم ومطابقتها للبيانات الرسمية المقدمة، مع تصوير الوثائق اللازمة تتحمل الشركة أو المنشأة المسؤولية الكاملة عن أي مخالفة تنتج عن عدم الالتزام بذلك. 
 

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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