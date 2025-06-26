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جريمة مروعة.. مسلح يقف امام شخص وهو يتغذاء بمطعم ويقتله بدم بارد في الضالع(صورة)

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جريمة مروعة.. مسلح يقف امام شخص وهو يتغذاء بمطعم ويقتله بدم بارد في الضالع(صورة)

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عدن - ياسمين التهامي - �جلت كاميرا مطعم جريمة قتل مروعة داخل مطعم في الضالع
وبحسب مواطنون فان مسلح يبدوا وانه يمازح احدهم داخل مطعم باطلاق النار عليه بمنطقة سناح بالضالع الا ان رصاصة خرجت من سلاحه وتصيب الشخص الجالس الذي كان يتناول وجبته ليتوفى على الفور 
واثارت الحادثة حالت غضب ازاء الاستهتار بالسلاح.
 
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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