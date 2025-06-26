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مذيع بقناة اماراتية:اسرائيل لم تفعل مثل ماحدث من اقتحام مسجد بعدن واطلاق نار على الامام وارى نهايتكم قد قربت

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مذيع بقناة اماراتية:اسرائيل لم تفعل مثل ماحدث من اقتحام مسجد بعدن واطلاق نار على الامام وارى نهايتكم قد قربت

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عدن - ياسمين التهامي - �ال الاعلامي عادل اليافعي:ما حصل اليوم كارثة بكل المقاييس حتى إسرائيل لم تفعلها والله لو كانت كل عيوب الدنيا بهذا الامام ومطلوب للعالم أجمع ما اقتحمتم بيت الله .
واضاف:وأطلقتم الرصاص داخله وافزعتم الامام والمصلين بهذا الشكل .
عار عليكم الف الف الف عار والله أني أرى نهايتكم قربت
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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