شكرا لقرائتكم خبر عن مذيع بقناة اماراتية:اسرائيل لم تفعل مثل ماحدث من اقتحام مسجد بعدن واطلاق نار على الامام وارى نهايتكم قد قربت والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �ال الاعلامي عادل اليافعي:ما حصل اليوم كارثة بكل المقاييس حتى إسرائيل لم تفعلها والله لو كانت كل عيوب الدنيا بهذا الامام ومطلوب للعالم أجمع ما اقتحمتم بيت الله .

واضاف:وأطلقتم الرصاص داخله وافزعتم الامام والمصلين بهذا الشكل .

عار عليكم الف الف الف عار والله أني أرى نهايتكم قربت