شكرا لقرائتكم خبر عن شاهدوا ما فعلت به المليشيات اليوم...هل تذكرون "بائع البلس" الذي تعرض للسخرية من قبل ممثل حوثي؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صادرت مليشيا الحوثي الإرهابية، مصدر رزق بائع على متن "عربية"، في صنعاء، بذريعة مخالفته لأوامر صندوق النظافة والتحسين.

وشكى الشاب علي عبدالله محمد ناجي، المشهور بـ"بائع البلس" من مصادرة عربيته التي يبيع عليها التين الشوكي، من قبل صندوق النظافة والتحسين بمديرية السبعين بصنعاء، بذريعة مخالفته تعليمات الصندوق.

واكتفى الشاب "بائع البلس" بالإشارة إلى فقدانه عربيته، دون الإفصاح عن مصيرها، قبل أن ينشر صورة للوحة الإدارة العامة للنظافة، في إشارة إلى وقوفها خلف قطع مصدر رزقه.

وفي تعليق سابق، قال "بائع البلس" إنه لم يعد يمتلك عربية، وأن عمله توقف فجأة.

وحظي الشاب المكافح بتعاطف واسع من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أبدوا تضامنهم معه ومع أصحاب البسطات والباعة المتجولين، الذين يتعرضون لابتزاز يومي، من قبل قطاع "البلدية" الخاضع للمليشيات الحوثية.

واشتهر الشاب "علي عبدالله" قبل أكثر من عام، عقب تعرضه للسخرية من قبل الممثل الحوثي "إبراهيم شرف"، خلال بث مباشر، قبل وحظي بتضامن واسع.