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اول تحرك للانتقالي عقب اقتحام مسجد واطلاق النار على الامام واعتقاله بعدن والكشف عن سبب الاقتحام

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اول تحرك للانتقالي عقب اقتحام مسجد واطلاق النار على الامام واعتقاله بعدن والكشف عن سبب الاقتحام

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عدن - ياسمين التهامي - �ال الناشط احمد امبريص:في قضية محمد الكازمي أمام مسجد ساحة المنصورة، هو زميلنا في انتقالي المنصورة. قبل مدة، سعت إدارة الأوقاف الى تغييره.
واضاف: إلا أن الأهالي وانتقالي المنصورة دعموا بقاءه. اليوم، فوجئنا بمداهمة منزله بعد صلاة الفجر.
واختتم: تواصلت مع القائد وضاح الحريبي، رئيس انتقالي المنصورة، الذي بدوره أرسل نائبه إلى شرطة دارسعد للتأكد من الأمر، وسيقوم انتقالي المنصورة بنشر بيان بشأن هذه الواقعة.
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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