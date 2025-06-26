شكرا لقرائتكم خبر عن اول تحرك للانتقالي عقب اقتحام مسجد واطلاق النار على الامام واعتقاله بعدن والكشف عن سبب الاقتحام والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �ال الناشط احمد امبريص:في قضية محمد الكازمي أمام مسجد ساحة المنصورة، هو زميلنا في انتقالي المنصورة. قبل مدة، سعت إدارة الأوقاف الى تغييره.

واضاف: إلا أن الأهالي وانتقالي المنصورة دعموا بقاءه. اليوم، فوجئنا بمداهمة منزله بعد صلاة الفجر.

واختتم: تواصلت مع القائد وضاح الحريبي، رئيس انتقالي المنصورة، الذي بدوره أرسل نائبه إلى شرطة دارسعد للتأكد من الأمر، وسيقوم انتقالي المنصورة بنشر بيان بشأن هذه الواقعة.