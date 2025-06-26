شكرا لبحثكم عن خبر عقب الإفراج عنه.. الشيخ الكازمي: أشكر القائد المحرّمي الذي تواصل معي شخصياً وأعطى أوامره لمحاسبة المعتدين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أُفرِج، منذ قليل، عن الشيخ محمد الكازمي إمام مسجد عمر بن الخطاب في مديرية المنصورة بالعاصمة عدن، وذلك بناءً على توجيهات مباشرة من عضو مجلس القيادة الرئاسي نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي القائد عبد الرحمن المحرّمي.

وعبر الشيخ الكازمي، في تصريح عقب الإفراج عنه، عن شكره وتقديره للقائد المحرمي الذي تواصل معه شخصيًا وتولى معاقبة المعتدين على المسجد، مؤكداً رؤية الأفراد المتورطين بالحادثة وقائدهم في السجن.

وفي السياق، أوضح مصدر مسؤول في مكتب القائد المحرّمي أنه يتابع مجريات الحادثة بشكل شخصي، مشددًا على توجيهاته للفريق الأمني التابع لمكتبه بالتحقيق مع مدير قسم شرطة دار سعد، مصلح الذرحاني، والأفراد المعنيين. كما تم التأكيد على محاسبة كل من تورط في الاقتحام وإطلاق النار داخل المسجد واعتقال الإمام، وفقًا للقانون.

وأثارت الحادثة ردود فعل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث لاقت خطوة المحرّمي ومتابعته الحثيثة للقضية وصولاً إلى الإفراج عن الشيخ الكازمي، ترحيباً شعبياً وإشادات مجتمعية واسعة، وسط دعوات لمعاقبة مرتكبي مثل هذه التجاوزات وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم، لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات مستقبلاً.