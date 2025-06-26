شكرا لقرائتكم خبر عن تحدث ليلًا...7 أعراض لحصوات الكلى تظهر على القدمين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - إذا كنت تشعر بصعوبة في النوم ليلًا بسبب شعورك بعدم الراحة في ساقيك، فقد يكون لديك حصوات في الكلى. وفقًا لموقع "The HealthSite"، يستعرض هذا التقرير أبرز الأعراض التي قد تصاحب حصوات الكلى في الساقين خلال الليل:

1. ألم في الساقين

إذا كنت تشعر بألم خفيف أو حاد في أطرافك السفلية، خاصة في منطقة ربلة الساق أو الفخذ أثناء الليل، فقد يكون ذلك علامة على إصابتك بحصوات الكلى.

2. تورم الساقين والقدمين

الألم والالتهاب الناتج عن حصوات الكلى يمكن أن يسبب انتفاخًا في القدمين والكاحلين والساقين خلال الليل.

3. تنميل الساقين أو القدمين

قد يشعر بعض المصابين بحصوات الكلى بتنميل أو وخز في الساقين أو القدمين ليلًا، نتيجة لتورم الأعصاب الطرفية.

4. الشد العضلي في الساقين

إذا تسببت حصوات الكلى في اختلال توازن الإلكتروليتات في الجسم، فقد تشعر بشد عضلي مؤلم في الساقين أثناء الليل.

5. ثقل الساقين

قد يواجه مرضى حصوات الكلى صعوبة في المشي أو الوقوف ليلًا بسبب الألم والتورم في الأطراف السفلية، مما يجعل الساقين تبدوان ثقيلتين.

6. تغير لون جلد الساقين

في حالات نادرة، قد تؤثر حصوات الكلى على لون ودرجة حرارة الساقين والقدمين نتيجة لتأثيراتها السلبية على الدورة الدموية الطرفية.

7. متلازمة تململ الساقين

يُعاني بعض المرضى من متلازمة تململ الساقين ليلًا بسبب شدة الألم في الأطراف، مما يجعلهم يشعرون برغبة مستمرة في تحريك أرجلهم.

إذا كنت تعاني من أي من هذه الأعراض، فمن الأفضل استشارة طبيب مختص للحصول على التشخيص والعلاج المناسب.