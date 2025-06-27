شكرا لقرائتكم خبر عن ما حدث لا تقبله حتى شريعة الغاب...أول تعليق لإمام مسجد في عدن بعد الافراج عنه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الشيخ محمد الكازمي، إمام وخطيب مسجد عمر بن الخطاب في مديرية المنصورة بعدن، إن ما تعرض له المسجد من اقتحام وإطلاق نار واختطاف يُعدّ "أمرًا مؤسفًا لا تقبله حتى شريعة الغاب"، في أول تصريح له عقب إطلاق سراحه اليوم الخميس.

وأضاف الكازمي: "ما حدث لا يليق بحرمة بيوت الله، ولا بمكانة الأئمة والعلماء. هذا بيت من بيوت الله عز وجل، والاعتداء عليه أمر عظيم"، مؤكدًا أن عزاءه في "وجود من لا يزال مناصرًا للحق ومحبًا للخير" في هذا البلد، بحسب تعبيره.

وأشار إلى أن المعتدين، بمن فيهم القائد والأفراد، قد تم القبض عليهم وإيداعهم السجن تمهيدًا لمحاسبتهم، مؤكدًا أن المساس بحرمة المساجد يجب أن يُواجَه بالحزم والعدل، لا بالتجاهل أو التساهل.

وفي السياق، أصدر مكتب الأوقاف والإرشاد في العاصمة المؤقتة عدن بيانًا رسميًا أدان فيه اقتحام المسجد، واعتبر ما جرى "انتهاكًا صارخًا لحرمة بيوت الله وترهيبًا للمصلين"، مشددًا على أن المساجد أماكن للعبادة والسكينة، وأي مساس بها يُعد تعديًا خطيرًا على الشعائر الدينية.

وأوضح البيان أن المكتب يتحمل مسؤوليته في حماية دور العبادة ويتابع الحادثة عن كثب، بالتنسيق مع الجهات المختصة، مشيدًا بتوجيهات نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي العميد أبو زرعة المحرمي لفتح تحقيق عاجل في ملابسات الواقعة.

وكانت قوة أمنية تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي قد اقتحمت فجر الخميس مسجد عمر بن الخطاب في حي ساحة الشهداء بمديرية المنصورة، وأطلقت النار داخله، ثم اختطفت إمام المسجد الشيخ الكازمي واقتادته إلى جهة مجهولة، قبل أن يُفرج عنه لاحقًا.

وتأتي هذه الحادثة في ظل توترات متزايدة تشهدها بعض المساجد في عدن، وسط مطالبات شعبية ورسمية بضرورة تحييد دور العبادة عن أي استهداف أمني أو سياسي، واحترام حرمتها كمقدسات لا يجوز المساس بها.