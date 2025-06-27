شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وفاة مدير مقصورة الطائرة...هبوط اضطراري بمطار القاهرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهد مطار القاهرة الدولي، اليوم، هبوطًا اضطراريًا لطائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية كانت في طريقها من جدة إلى لندن، وذلك إثر تعرض مدير المقصورة لأزمة قلبية مفاجئة أودت بحياته أثناء الرحلة.

وبحسب مصادر ملاحية وأمنية، تلقى برج المراقبة في مطار القاهرة بلاغًا من قائد الطائرة يفيد بوجود حالة طارئة على متن الرحلة، ما استدعى تغيير مسارها والهبوط في أقرب مطار لتقديم الرعاية الطبية العاجلة.

وأكدت الخطوط الجوية السعودية، في بيان رسمي نشرته عبر منصة "إكس"، وفاة مدير المقصورة محسن بن سعيد الزهراني أثناء أداء مهامه على متن الطائرة، نتيجة وعكة صحية مفاجئة، معربة عن خالص تعازيها لأسرته، وداعية له بالرحمة والمغفرة.

وتمكّن الطيار المساعد من قيادة الطائرة بأمان حتى هبوطها في مطار القاهرة، حيث صعد فريق طبي فورًا إلى الطائرة لفحص الحالة، ليُعلن وفاة الزهراني قبل الوصول إلى المطار.

وقد تم نقل الجثمان إلى أحد المستشفيات القريبة، فيما باشرت النيابة العامة المصرية التحقيق في الحادثة للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية والطبية، استأنفت الطائرة رحلتها إلى العاصمة البريطانية لندن، وسط تحفظ رسمي عن ذكر تفاصيل إضافية حول ملابسات الوفاة.

يُذكر أن حوادث الهبوط الاضطراري لأسباب صحية طارئة تُعد نادرة، لكنها ليست غير مسبوقة؛ إذ شهد مطار جدة الدولي في يونيو 2024 واقعة مماثلة، حين اضطرت طائرة مصرية تابعة لشركة "سكاي فيجن" للهبوط بعد وفاة قائدها الكابتن حسن يوسف عدس بأزمة قلبية أثناء رحلة من القاهرة إلى الطائف.