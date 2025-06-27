شكرا لقرائتكم خبر عن بيان صادر عن مشائخ وأعيان وشخصيات قبائل باكازم بشأن واقعة مسجد عمر بن الخطاب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدر مشايخ وأعيان وشخصيات قبائل باكازم، يوم الخميس، بيانًا شديد اللهجة أدانوا فيه اقتحام مسجد عمر بن الخطاب بمديرية المنصورة في العاصمة عدن، واعتقال إمام المسجد الشيخ محمد علي ناصر الكازمي من قبل قوة أمنية وصفوها بأنها تصرفت بطريقة “همجية وغير مقبولة إطلاقًا”.

وجاء في البيان، الذي تلقته صحيفة “عدن الغد”، أن قبيلة باكازم تدين هذا “الفعل الهمجي الذي ارتكبته جهات أمنية بقيادة مصلح الذرحاني دون أي مراعاة لحرمة المسجد أو احترام للمصلين”، معتبرين أن ما جرى “يعكس أدنى درجات المسؤولية واللاإنسانية، ولا يمت للقانون بأي صلة”.

وأكد البيان تحميل قبائل باكازم للسلطات الأمنية والمحلية في العاصمة عدن كامل المسؤولية عن الحادثة، مطالبين بمحاسبة المتورطين ورد الاعتبار للشيخ الكازمي، والاحتكام إلى قبائل باكازم بشأن ما تعرض له، “وفي أسرع وقت”، وفق نص البيان.

وحذر البيان من أنه “في حال لم يتم ذلك، فإن قبائل باكازم ستتخذ ما تراه مناسبًا من إجراءات”.

وفي ختام البيان، عبّرت قبائل باكازم عن شكرها وتقديرها لكل من ساندهم وتضامن معهم ووقف إلى جانبهم في قضية اعتقال الشيخ محمد الكازمي.

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مشايخ وأعيان قبائل باكازم

بتاريخ: 26 يونيو 2025م

