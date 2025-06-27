شكرا لقرائتكم خبر عن اول صور لقوات جديدة بدعم سعودي (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سمحت المملكة العربية السعودية، ببث أول صور ومشاهد فيديو لأول الوية قوات عسكرية جديدة بدأت تمويل انشائها في اليمن، ضمن توجه المملكة الى احداث "تغيير جذري في اليمن"، بما يضمن مصالحها وتحت لافتة "تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اليمن"، وفي مقدمها انشاء يمن اتحادي من ستة اقاليم فيدرالية ذات سيادة.

جاء هذا في مشاهد فيديو وصور فوتوغرافية، نشرها "حلف قبائل حضرموت" المدعوم من السعودية، لزيارة رئيس الحلف الشيخ عمرو بن حبريش، الى اللواء الاول لما يسمى "قوات حماية حضرموت" في الهضبة، برفقة قائد القوات المستحدثة خارج وزارة الدفاع وهيئة الاركان العامة، اللواء مبارك احمد العوبثاني، ضمن خطوات "اعلان الحكم الذاتي لحضرموت".

وقال حبريش في كلمة مقتضبة، خلال الزيارة، مخاطبا منتسبي اللواء وقائده العميد ركن الجويد سالمين بارشيد: إنها الزيارة التفقدية الاولى للواء وستتبعها زيارات متكررة. حاثا منتسبي اللواء على "التحلي بالصبر والانضباط، والاستفادة المثلى من برامج التأهيل والتدريب، لتأثير ذلك المباشر على تعزيز كفاءة الفرد العسكري، ومنتسبي اللواء في هذه المرحلة".

مضيفا: إن اللواء الأول حماية حضرموت، نموذج يُحتذى به، لألوية اخرى ستلحق به، انشاء الله، وله دور محوري كرافد أمني ودفاعي يسهم في حماية حضرموت، خاصة في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ الوطن". وأردف قائلا: "نشيد بقيادة اللواء لتحقيقها إنجازات ملموسة خلال فترة وجيزة، وسيكون الاحتفال بتخرج هذه الدفعة من الابطال قريبًا بإذن الله".

تزامنت زيارة الشيخ حبريش لمعسكر اللواء الاول لقوات حماية حضرموت، مع اعلان "حلف قبائل حضرموت" رسميا عمَّا سماه "وثيقة المبادئ السياسية للحكم الذاتي في حضرموت"، وصلاحياته السيادية، داعيا قوى ومكونات حضرموت إلى "الإصطفاف خلف الوثيقة لتحقيق مطالب حضرموت بالشراكة الندية في السلطة والثروة وإدارة شؤونها وايراداتها وتنميتها ذاتيا".



نصت الوثيقة على أن "الرؤية: نظام حكم ذاتي حضرمي مستقل له إرادة حرة، وسيادة، يمتلك صلاحيات كاملة للحكم والإدارة، عبر تبني نظام الهياكل المتوازنة، بين المسؤولية والمساءلة وإنشاء مؤسسات التشريع، والقضاء، والرقابة، والمساءلة، وإنفاذ القانون، وتحقيق الشفافية، ومنع الفساد، بهدف الوصول لمجتمع تسوده العدالة والتنمية والكفاءة وحكم القانون".