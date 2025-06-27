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إيران توجه صفعة لأمريكا و"اسرائيل"

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إيران توجه صفعة لأمريكا و"اسرائيل"

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عدن - ياسمين التهامي - وجهت إيران ، صفعة مدوية لأمريكا و"اسرائيل" بإعلانها تعليق التعامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تستخدمها الدولتان لتدمير البرنامج النووي الإيراني .

وقال وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي إن "تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بات قانونا ".

وأضاف: " لا توجد خطط لاستقبال غروسي في طهران ".

مؤكداً أن "إيران ليست لبنان وأي انتهاك لوقف إطلاق النار سيُقابل برد سريع وحاسم ".

في سياق ذي صلة ، رفضت إيران عرضاً أمريكياً للتخلي عن برنامجها النووي .

وقالت شبكة "سي.إن.إن" نقلا عن مصادر مطلعة إن " إدارة ترامب عرضت على طهران تخفيف العقوبات والإفراج عن مليارات الدولارات من الأموال الإيرانية مقابل العودة للمفاوضات ".

وأشارت إلى " أن إدارة ترامب ناقشت إمكانية مساعدة إيران في الحصول على نحو 30 مليار دولار لإنشاء برنامج نووي مدني لإنتاج الطاقة ".

وردت الخارجية الإيرانية ، بالقول إنه " لا يوجد تفاهم حاليا بشأن محادثات جديدة مع واشنطن ".

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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