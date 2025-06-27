شكرا لقرائتكم خبر عن بتهمة "التجسس لصالح أمريكا وإسرائيل"...اعتقالات ومداهمات منازل أجانب في صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نفّذت ميليشيا الحوثي، حملة مداهمات استهدفت عددًا من المنازل التي يقطنها أجانب في العاصمة صنعاء، وذلك بتهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، بحسب ما أفادت به مصادر أمنية مطلعة لـ"المشهد اليمني".



وأوضحت المصادر أن الحملة شملت مداهمة ثلاثة منازل تقع في حييّ حدة والخفجي، ويُقيم فيها أجانب، معظمهم من حملة الجنسية الإثيوبية.



وأضافت المصادر أن عناصر الحوثيين اتهموا سكان تلك المنازل بحيازة أجهزة اتصالات مرتبطة بشبكة "أسترالينك"، التي تعتبرها الجماعة وسيلة لاختراقات استخباراتية إسرائيلية، وفقًا لما زعمته الميليشيا.



ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الحوثيين أو من السفارات والبعثات الدبلوماسية المعنية بشأن هذه المداهمات، كما لم ترد معلومات مؤكدة عن عدد المعتقلين أو مصيرهم.