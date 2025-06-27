شكرا لقرائتكم خبر عن خبر سار ... ستكون اليمن خلال الفترة المقبلة الافضل بالشرق الأوسط والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توقع باحث وخبير بالمناخ وأحوال الطقس بحال افضل ستشهده اليمن خلال الأيام المقبلة.

وقال الباحث والمختص جميل الحاج "هذه الفترة إن شاء الله ستكون مرتفعات اليمن أفضل اجواء بالشرق الأوسط معتدلة إلى قليل برودة ليلاً " .

اضاف الحاج "في دول أوروبا والجزيرة العربية ودول الشام وأفريقيا سترتفع درجات الحرارة الكبرى بشكل كبير" .

وتابع "اليوم الجمعة متوقع ترتفع درجات الحرارة

غرب تركيا إلى 42 درجة مئوية

وجنوب اليونان 41 درجة مئوية ،، وفي بعض مناطق أسبانيا إلى 40 درجة مئوية ،، وتتراوح بين 35 و 39 درجة في كثير مناطق من أوروبا .

واصل حديثه "بينما في بعض مرتفعات غرب اليمن تتراوح درجات الحرارة الكبرى بين 22 إلى 26 درجة مئوية" .

واختتم حديثه بالقول"الله وحده أعلم" .

