شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض يرد على خامنئي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رفض البيت الأبيض تصريحات المرشد الإيراني علي خامنئي التي أكد فيها أن طهران "لن تستسلم أبداً"، وقالت المتحدثة باسمه "عندما يكون هناك نظام شمولي يجب أن تحفظ ماء وجهك".

وأضافت المتحدثة كارولين ليفيت، في مؤتمر صحفي يوم الخميس أن أي شخص منفتح الذهن يدرك نجاح الضربات الأمريكية الدقيقة على المنشآت النووية الإيرانية يوم السبت، والتي وصفتها بأنها "ناجحة للغاية".

وأشارت إلى أن هذه الضربات أدت مباشرة إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، معربة عن امتنان كبير للرئيس دونالد ترامب على ذلك.

وكان خامنئي أعلن في أول خطاب له بعد وقف إطلاق النار، "النصر على إسرائيل والولايات المتحدة"، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي طالب إيران بالاستسلام، لكنه رفض ذلك بشكل قاطع. واعتبر خامنئي أن الولايات المتحدة لم تحقق أي إنجاز بانضمامها للحرب إلى جانب إسرائيل، بل تلقت "صفعة قاسية" من إيران. كما اتهم ترامب بـ"المبالغة" في تقدير تأثير الضربات الأمريكية على المواقع النووية الإيرانية، مؤكدا أن الضربات لم تكن ذات تأثير كبير من وجهة نظره.

أعلنت إيران، على لسان وزير خارجيتها عباس عراقجي، أن الضربات الأمريكية على المنشآت النووية خلفت أضرارا "واسعة النطاق وخطيرة".

في المقابل، أشار تقييم أمريكي أولي إلى أن الضربات أخرت البرنامج النووي الإيراني لبضعة أشهر فقط دون تدمير مكوناته الرئيسية، بينما أكد وزير الدفاع الأمريكي أن الضربات كانت "ناجحة" ودمرت منشآت نووية رئيسية، وهو ما قد يستغرق سنوات لإعادة بنائها.

المصدر: سي أن أن