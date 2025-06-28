شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : حشد مقاتلين بصنعاء والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - بدأت مليشيا الحوثي حشد مقاتلين جدد صوب محافظة مأرب
واكدت مصادر ان المليشيا حركت الساعات الماضية تعزيزات كبيرة من صنعاء وعمران تشمل 18 عربة عسكرية متنوعة و7 شاحنات على متنها مجندون باتجاه مأرب
محمد يوسف
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