شكرا لقرائتكم خبر عن في مشهد صادم .. العثور على جثـ.ـث 4 فتيات مقطعة الرؤوس داخل مزرعة في صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر محلية إن مواطنين عثروا على جثث 4 فتيات وعليها آثار تعذيب وحشي في العاصمة المختطفة صنعاء.



وأضافت المصادر أنه تم العثور على جثث أربع فتيات مجهولة الهوية داخل مزرعة في صنعاء القديمة.

وأوضحت أن الضحايا الأربع تعرضن للتشويه والفصل الوحشي للرؤوس عن الأجساد، في مشهد صادم يعكس تصاعد جرائم العنف في المناطق الخاضعة للمليشيات الحوثية.

تشهد مناطق سيطرة الحوثيين ارتفاعًا غير مسبوق في معدلات الجرائم، في ظل تفشي الفقر والجوع وانقطاع المرتبات، إلى جانب حالة الانفلات الأمني.