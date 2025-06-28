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في مشهد صادم .. العثور على جثـ.ـث 4 فتيات مقطعة الرؤوس داخل مزرعة في صنعاء

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في مشهد صادم .. العثور على جثـ.ـث 4 فتيات مقطعة الرؤوس داخل مزرعة في صنعاء

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عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر محلية إن مواطنين عثروا على جثث 4 فتيات وعليها آثار تعذيب وحشي في العاصمة المختطفة صنعاء.


وأضافت المصادر أنه تم العثور على جثث أربع فتيات مجهولة الهوية داخل مزرعة في صنعاء القديمة.

وأوضحت أن الضحايا الأربع تعرضن للتشويه والفصل الوحشي للرؤوس عن الأجساد، في مشهد صادم يعكس تصاعد جرائم العنف في المناطق الخاضعة للمليشيات الحوثية.

تشهد مناطق سيطرة الحوثيين ارتفاعًا غير مسبوق في معدلات الجرائم، في ظل تفشي الفقر والجوع وانقطاع المرتبات، إلى جانب حالة الانفلات الأمني.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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