شكرا لبحثكم عن خبر بن لزرق يعلن بدء خطوات انشاء تلفزيون خاص بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - صباح الخير..

خلال ايام تستعد مؤسسة عدن الغد للإعلام لاطلاق اول استوديو تلفزيوني خاص بها بامكانيات عالية .

يأتي ذلك عقب عام واحد فقط على خوض المؤسسة غمار البث الاذاعي لراديو عدن الغد.

وبذلك تستكمل مؤسسة "عدن الغد للإعلام" حضورها الإعلامي كصحيفة ورقية صحيفة عدن الغد وموقع الكتروني اخباري وراديو مسموعة راديو عدن الغد واخيرا الاستوديوهات التلفزيونية .

فخور بكل ماتحقق وكل ما انجز خلال الفترة الماضية وهو حصيلة عطاء لجهد العشرات من الزملاء والزميلات يأتي دوري في مؤخرة هذا الجهد العظيم.

فخور ايضا بهذه المؤسسة الإعلامية التي كانت الصوت الحاضن لكل ابناء اليمن والمنصة التي اتخذت على عاتقها نصرة المظلومين والدفاع عن الحق بما تمكن.