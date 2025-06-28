شكرا لبحثكم عن خبر رئيس الوزراء يتدخل لفتح طريق الغاز العدني والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تلقيت اتصال هاتفي قبل قليل من الاستاذ سالم بن بريك رئيس الوزراء ابلغني فيه انه يتابع شخصيا مع السلطات في محافظة ابين واقعة احتجاز مقطورات الغاز الخاصة بعدن وانه وجه بسرعة الافراج الفوري عنها.

احيي هذا التفاعل الكبير والجميل منه شخصيا ، وشهادة لله اقولها انني ومنذ تعيين هذا الرجل في منصبه ما رفعت له مظلمة او مشكلة الا وبذل اقصى جهد له لحلها .

وعليه اوجه له كل التحية والتقدير .

فتحي بن لزرق